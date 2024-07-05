فيديو...الفنانون الايرانيون يدلون بأصواتهم في قاعة "وحدت" وسط طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادلى الفنانون الايرانيون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في قاعة "وحدت" وسط طهران لاختيار الرئيس المقبل من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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