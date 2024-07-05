بالصور...الناخبون في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلو حتى الآن بعض المواطنون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج باصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلدان المختلفة وعملية التصويت جارية حتى نهاية الوقت القانوني المحدد.

ويدلي المواطنون بأصواتهم من خلال التواجد في السفارات والقنصليات. وإليكم آخر الأخبار عن الإثارة الانتخابية في الخارج.

جلالي: مبدأ المشاركة في الانتخابات يمكن أن يعزز نظام الجمهورية الإسلامية على الساحة الدولية

قال سفير إيران لدى روسيا " كاظم جلالي" في تقرير حول عملية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 في مراكز الاقتراع في موسكو واستراخان وكازان: ما نشهده هو مشاركة جيدة للغاية للشعب الإيراني، داخل البلاد وخارجها.

وأضاف جلالي بعد الإدلاء بصوته في موسكو: اليوم هو يوم عظيم للغاية بالنسبة للشعب الإيراني وفي الاتحاد الروسي هناك أربعة صناديق اقتراع رئيسية للمواطنين ومن المتوقع أن يكون للشباب الإيراني حضور كبير للغاية في هذه الجولة من الانتخابات أيضًا.

وأكد السفير الإيراني في موسكو أن مشاركة الإيرانيين المقيمين في روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت جيدة، وأعرب عن أمله في أن تزداد مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات أيضاً.

ودعا جلالي مرة أخرى الشعب للمشاركة في الانتخابات وقال: إن مبدأ المشاركة يمكن أن يعزز نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية.

وتابع: في هذه المرحلة، يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمتنا قادرين على تحقيق حقوقهم.

وقال سفير إيران في موسكو: إن مبدأ المشاركة الانتخابية داخل البلاد وخارجها يمكن أن يكون مهماً جداً لأنه مؤشر على تعزيز الإرادة والوحدة الوطنية وحضور الناس في الساحة.

وبدأت الانتخابات الرئاسية للايرانيين المقيمين في روسيا في الجولة الثانية في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

الايرانييون المقيمون في بريطانيا يشاركون في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية +صور

احبطت المشاركة الواسعة للإيرانيين المقيمين في بريطانيا في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة الرابعة عشرة مشروع عدد قليل من العناصر المناهضة للثورة التي تحاول تعطيل عملية التصويت في مراكز الاقتراع.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كاراكاس

السفارة الايرانية في لندن: رغم وجود المعارضين، المواطنين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا باصواتهم

قال القائم بأعمال السفارة الايرانية في لندن: رغم وجود المعارضين، إلا أن المواطنين حضروا مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم.

و أشار علي متين فر القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، إلى وجود معارضين وإثارة إزعاج للناخبين، وذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في لندن بدأت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وقد سارت عملية التصويت بشكل جيد للغاية.

وأضاف: رغم وجود المعارضين إلا أن المواطنين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم.

وفي إشارة إلى عدد مراكز الاقتراع في إنجلترا، قال القائم باعمال السفارة الإيرانية في لندن: هناك 10 مراكز اقتراع في هذا البلد لجمع أصوات المواطنين.

وقال متين فر: هناك 5 مراكز اقتراع في برمنغهام ومانشستر وجلاسكو وكارديف ونيوكاسل.

الإيرانيون المقيمون في كوريا الجنوبية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

وشارك الإيرانيون الذين يعيشون في كوريا الجنوبية في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في سيول.

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو. وبحسب إعلان وزارة الداخلية، فقد حصل في المرحلة الأولى على 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا، منهم مسعود بزشكيان 10 ملايين و415 ألفا و991 صوتا وسعيد جليلي 9 ملايين و473 ألفا و298. ودخلوا المرحلة الثانية من الانتخابات.

وفي هذه المرحلة، يتنافس سيد مسعود بزشكيان وسعيد جليلي مع بعضهما البعض. ويتم التصويت في حوالي 59 ألف مركز اقتراع.

الإيرانيون المقيمون في سورية يشاركون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

حضر الإيرانيون المقيمون في سورية منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع التي اعتمدتها السفارة الإيرانية بعدة محافظات للمشاركة بالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وقال السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري بعد الإدلاء بصوته في مقر السفارة إلى أن المشاركة في المرحلة الأولى كانت جيدة جداً في سورية مقارنة مع باقي الدول الأخرى.

وأوضح أكبري أن السفارة اعتمدت عشرة صناديق في كامل سورية من ضمنها 3 صناديق في حلب واللاذقية و7 صناديق في دمشق، كما تمت إضافة صناديق سيارة وتأمين وسائط نقل لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.

وأشار السفير أكبري إلى أنه في المرحلة الأولى تمت تغطية 95 بالمئة من الإيرانيين المقيمين في سورية للمشاركة في الانتخابات، معرباً عن أمله في أن تكون المشاركة جيدة في هذه المرحلة.

وأكد السفير أكبري أن موقف بلاده المبدئي تجاه المقاومة وفلسطين لم يتغير، وكذلك تجاه النظام العالمي المهيمن، ولهذا السبب يسعى الأعداء إلى أن تكون المشاركة قليلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

الإيرانيون المقيمون في تركيا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

ادلى الإيرانيون المقيمون في تركيا بأصواتهم بحضورهم عند صناديق الاقتراع المقامة في 8 فروع: أنقرة، إسطنبول (فرعين)، أرضروم، طرابوزان، إزمير، أنطاليا وفان. تم إنشاء صندوق اقتراع لأول مرة في مدينة وان بناء على طلب المواطنين الإيرانيين.

الإيرانيون في يريفان يدلون بأصواتهم

توجه الإيرانيون في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع في السفارة الإيرانية في يريفان والمسجد السماوي اليوم، بدءاً من الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، للإدلاء بأصواتهم.

عملية التصويت في جمهورية أذربيجان

توجه المواطنون الإيرانيون المقيمون في أذربيجان إلى صناديق الاقتراع التي أقيمت في سفارة إيران في باكو وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي جرت الجولة الثانية منها.

اجراء عملية التصويت في باكستان وإندونيسيا ومصر وبنغلاديش

كما هو الحال في مختلف دول العالم، يجري التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في سفارات وقنصليات إيران في كراتشي وجاكرتا والقاهرة ودكا.

المواطنون الإيرانيون في بيلاروسيا يدلون بأصواتهم

بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة في بيلاروسيا. ويتوجه المواطنون الإيرانيون الذين يعيشون في هذا البلد إلى صناديق الاقتراع ويدلون بأصواتهم ابتداء من الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

بدء التصويت في طاجيكستان

بدأ التصويت في السفارة الإيرانية لدى طاجيكستان لإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي جرت اليوم الجولة الثانية منها.

المواطنون الذين يعيشون في تايلاند يدلون بأصواتهم

المواطنون الإيرانيون المقيمون في تايلاند ادلو بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

المواطنون الايرانيون في تركمانستان يدلون بأصواتهم

انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة صباحا في سفارة ايران بعشق آباد.

الإيرانيون المقيمون في أبو ظبي يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شارك الإيرانيون المقيمون في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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