تمديد فترة الاقتراع للانتخابات الرئاسية الايرانية في اليابان بسبب اقبال لافت من الناخبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى المشاركة الحماسية للمواطنين الإيرانيين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في اليابان، أعلن سفير إيران في طوكيو تمديد وقت التصويت لمدة ساعتين.

وقال بيمان سعادت، سفير إيران في طوكيو، في محادثة عبر الإنترنت مع مقر الانتخابات في الخارج اليوم (الجمعة)، بشأن جمع أصوات الإيرانيين الذين يعيشون في اليابان: "بدأ التصويت في اليابان في الساعة 7 :30 صباحًا بالتوقيت المحلي وتم تمديده لمدة ساعتين اضافيتين".

وأضاف: "لقد شهدنا حضوراً حماسياً للمواطنين الإيرانيين في السفارة ونشهد حضوراً أكبر من المرة السابقة... إن شاء الله، ستكون نتيجة الانتخابات فخراً لإيران العزيزة والوطن الإسلامي، وسنوفر ارضية مناسبة لمشاركة عالية للمواطنين الإيرانيين في طوكيو تنفيذاً لتعليمات قائد الثورة الاسلامية".

وقال السفير الإيراني أيضًا إننا نحظى بدعم جيد من الشرطة في اليابان وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين، عقدنا ثلاثة اجتماعات لمدة ساعتين مع الشرطة وأجرينا تدريبًا، وتم توفير مساحة جيدة لمشاركة مواطنينا".

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