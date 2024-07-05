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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٤٢ م

زيادة بنسبة 20% في مشاركة الشعب في انتخابات الجولة الثانية مقارنة بالجولة الاولى

زيادة بنسبة 20% في مشاركة الشعب في انتخابات الجولة الثانية مقارنة بالجولة الاولى

أعلن محافظ طهران عن مشاركة الناس في مراكز الاقتراع منذ بداية فتح مراكز الاقتراع، قائلا: "رأينا تسارع الناس في الحضور إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة 8:30، وبناءً على ذلك فقد أظهر هذا الحضور نمواً بنسبة 20٪ مقارنة بالأسبوع السابق".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا فخري اليوم الجمعة أنه تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بطهران في 6696 مركزا، مضيفا: "3850 منها مرتبطة بمدينة طهران والباقي يقع في مدن المحافظة وهي 492 متنقلة مراكز الاقتراع وتقع في المستشفيات والمراكز العامة حيث لا يمكن الوصول إلى الصناديق الثابتة".

وفي وصفه لإجراءات تحسين مستوى حماية الأصوات، قال عليرضا فخاري: "في هذه الفترة من الانتخابات، تم توفير الفرصة لممثلي المرشحين لمراقبة أنفسهم نيابة عن المرشحين المحترمين من خلال التواجد عند صناديق الاقتراع لإثبات نزاهة الانتخابات وحماية الأصوات".

وذكر: "من أجل حماية أكبر عدد ممكن من أصوات الناس، يتواجد في الفروع 7010 أشخاص يمثلون المرشحين ليثبتوا مع الإشراف الكافي أن الانتخابات تجري بحماية وصحة كاملة".

وعن مشاركة الناس في مراكز الاقتراع منذ بداية الصباح، قال محافظ طهران: "شاهدنا تسارع الناس للحضور إلى مراكز الاقتراع من الساعة 8:30 صباحا، وبناء على ذلك فقد أظهر هذا الحضور زيادة بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق مما يدل على الحركة الجديدة والإرادة السياسية للشعب".

/انتهى/

رمز الخبر 1946138

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