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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م

رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

رئيس وزراء الهند يهنئ بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

هنأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، مسعود بزشکیان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ونشر مودي في رسالة موجهة إلى بزشكيان نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" : أهنئك على انتخابك رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: نحن نتطلع إلى التعاون الوثیق معكم لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد لصالح الشعب والمنطقة.

وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرت الانتخابات في نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1946219

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