https://ar.mehrnews.com/news/1946377/ ١٠/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م رمز الخبر 1946377 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م فيديو...مراسم العزاء الحسینی التقليدي لأهالي كرمان أقام أهالي مدينة كوهبنان بمحافظة كرمان مراسم العزاء التقليدي لهم في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام. رمز الخبر 1946377 کپی شد محتوى ذات صلة فيديو...اقامة مراسم العزاء الحسيني(ع) في الليلة الرابعة من محرم الحرام في مدينة ياسوج بالصور..رموز العزاء الحسيني في شهر محرم الحرام تغطي مدينة الأهواز فيديو: مراسم "حمل الشعلة" في الليلة الاولى بشهر محرم الحرام في أردكان سمات العزاء الحسيني مجالس العزاء الحسينية طقوس محرم الحرام كرمان
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