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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م

فيديو...مراسم العزاء الحسینی التقليدي لأهالي كرمان

فيديو...مراسم العزاء الحسینی التقليدي لأهالي كرمان

أقام أهالي مدينة كوهبنان بمحافظة كرمان مراسم العزاء التقليدي لهم في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام.

رمز الخبر 1946377

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