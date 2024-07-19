كنعاني: الكيان الفصل العنصري الإسرائيلي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر كنعاني، في حسابه الشخصي على قناة إكس: "القرار الجديد للكنيس التابع للكيان الإسرائيلي المزيف "معارضة إقامة الدولة الفلسطينية" استمراراً لتسعة أشهر من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين على يد الجيش الإرهابي لهذا الكيان، وهذه الامر أظهر مرة أخرى الطبيعة العنصرية للكيان الصهيوني الغاصب للعالم أجمع.

وأضاف: إن الكيان الفصل العنصري الإسرائيلي لا يشكل تهديدا للأمة الفلسطينية فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد كنعاني: في ظل تقاعس الحكومات والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة عن ضمان حقوق شعب فلسطين المسلم وتطبيق قوانين وأنظمة النظام الدولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإن المقاومة والنضال ضده المحتلين حتى احقاق حقوق الفلسطينيين كاملة، حق هذه الأمة في ظل الاحتلال.

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