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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٣٣ م

السفير الصيني في طهران: بناء طريق الحرير بجودة عالية ضمن جدول اعمالنا

السفير الصيني في طهران: بناء طريق الحرير بجودة عالية ضمن جدول اعمالنا

اكد السفير الصيني الجديد لدى إيران، للصحفيين، ان بناء طريق الحرير بجودة عالية، ضمن جدول الاعمال، مضيفا ان الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران تتمتع بقوة دافعة يتم تنفيذها من أجل مصالح البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تسنغ بي وو، سفير الصين الجديد لدى إيران، للصحفيين: أنا ممتن لأن مجلس الأحزاب الإيراني اليوم خلق لي فرصة للتحدث أكثر. لقد تحدثت إلى الجانب الإيراني والأطراف الحاضرة في اللقاء. قلت في هذا الاجتماع إننا اتخذنا خطوات من أجل التنمية السياسية وفتح الأبواب على الطراز الصيني.

وتابع: بناء طريق الحرير بجودة عالية، ضمن جدول الاعمال وقد ذكرت ذلك في هذا اللقاء. تتمتع الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران بقوة دافعة يتم تنفيذها من أجل مصالح البلدين.

وتابع سفير إيران الجديد لدى الصين: “لا يمكن لأحد أن يوقف تطور التعاون بين البلدين”. لقد ناقشنا بعض القضايا، ويصر الجانب الصيني على أنه يدعم دائما إرساء السيادة والتنمية السياسية للجانب الإيراني.

رمز الخبر 1946753

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