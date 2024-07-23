  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م

شريط فيديو.. مشاهد من مسيرة "يافا" اليمنية التي استهدفت تل أبيب

شريط فيديو.. مشاهد من مسيرة "يافا" اليمنية التي استهدفت تل أبيب

نشرت مصادر يمنية مقطع فيديو لطائرة يافا المسيرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية، والتي استخدمت لاستهداف تل أبيب.

تحميل 9 MB

رمز الخبر 1946783

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات