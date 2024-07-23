https://ar.mehrnews.com/news/1946783/ ٢٣/٠٧/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م رمز الخبر 1946783 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٧/٢٠٢٤، ٤:٣٧ م شريط فيديو.. مشاهد من مسيرة "يافا" اليمنية التي استهدفت تل أبيب نشرت مصادر يمنية مقطع فيديو لطائرة يافا المسيرة التابعة للقوات المسلحة اليمنية، والتي استخدمت لاستهداف تل أبيب. تحميل 9 MB رمز الخبر 1946783 کپی شد محتوى ذات صلة القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف يافا بطائرة مسيرة جديدة لجان المقاومة الفلسطينية تبارك عملية القوات اليمنية بقصف مدينة يافا السيد الحوثي: وصول مسيرة "يافا" إلى عمق العدو مثل معادلة جديدة وضربة معنوية كبيرة ضده سمات اليمن يافا القوات المسلحة اليمنية
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