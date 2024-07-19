لجان المقاومة الفلسطينية تبارك عملية القوات اليمنية بقصف مدينة يافا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت لجان المقاومة في فلسطين : نبارك العملية البطولية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بقصف مدينة يافا باستخدام المسيرات المباركة التي ضربت الغطرسة والعنجهية الصهيونية وزلزلت أركان كيانهم .

وأضاف، إن عملية يافا النوعية تؤكد أن لا استقرار ولا أمان للصهاينة على ارضنا المحتلة وان مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم نتنياهو وغالانت وداعميهم من الإدارة الأمريكية إنما يبيعون لجمهورهم الوهم والسراب .

وتابعن نتوجه بالتحية إلى مجاهدي القوات المسلحة اليمنية الأبطال الذين يذلون الكيان الصهيوني ويسيئون وجهه وجيشه وأمنه واستخباراته في كل زمان ومكان .

ودعت لجان المقاومة في فلسطين "كافة قوى وأحرار الأمة وشعوبها إلى الإقتداء بأبطال الجيش اليمني وضرب العدو الصهيوأمريكي في كل أنحاء المنطقة".

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