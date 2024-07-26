https://ar.mehrnews.com/news/1946871/ ٢٦/٠٧/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م رمز الخبر 1946871 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٦/٠٧/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م شاهد بالفيديو....الرموز الإسلامية الإيرانية في كاراكاس شاهد في هذا الفيديو الرموز الإسلامية الإيرانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. تحميل 1 MB رمز الخبر 1946871 کپی شد محتوى ذات صلة السفير الايراني ينفي التقارير عن صفقة أسلحة بين طهران ويريفان فی رسالة تهنئة للرئيس المنتخب... غروسي يعلن عن رغبته في زيارة طهران الاقتصاد الايراني ينمو بمعدل 5.5 بالمائة سمات الرموز الاسلامية الرموز الايرانية كراكاس فنزويلا
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