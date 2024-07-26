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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م

شاهد بالفيديو....الرموز الإسلامية الإيرانية في كاراكاس

شاهد بالفيديو....الرموز الإسلامية الإيرانية في كاراكاس

شاهد في هذا الفيديو الرموز الإسلامية الإيرانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

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رمز الخبر 1946871

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