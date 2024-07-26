فی رسالة تهنئة للرئيس المنتخب... غروسي يعلن عن رغبته في زيارة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رافائيل غروسي برقية تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب جاء فيها: "أود أن أعرب عن تهنئتي القلبية لكم لانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الايرانية".



وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للكاقة الذرية: "لسنوات عديدة، كان التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية في مركز اهتمام دولي".



وأعرب غروسي عن أمله في أن تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحقيق "تقدم واضح في هذه القضايا المهمة".



وقال: "وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن رغبتي في السفر إلى إيران للقاء معكم في أقرب فرصة".



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