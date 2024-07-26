السفير الايراني ينفي التقارير عن صفقة أسلحة بين طهران ويريفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هاجم السفير الايراني وسائل الإعلام غير الموثوقة بها التي لها تاريخ في نشر المعلومات الكاذبة والتحليلات المتحيزة ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.



ووصف سبحاني أهداف نشر مثل هذه الأخبار بأنها "التأثير على تطوير العلاقات الودية بين إيران ودول المنطقة" وأكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم إرساء السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة القوقاز.



وفي وقت سابق، ردت وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا على التقارير الإعلامية حول صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون دولار مع إيران.



ونفت وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا التقارير التي تحدثت عن عقد أسلحة بقيمة 500 مليون دولار مع إيران ووصفتها بأنها وهمية وكاذبة.



هذا وزعم تقرير اعلامي أن أرمينيا وإيران وقعتا عقدا سريا لشراء أسلحة بقيمة 500 مليون دولار.



/انتهى/