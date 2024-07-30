نتنياهو في ورطة.. دعوات للعصيان المدني وحصار منزله

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زيارة رئيس الموساد الى روما كانت أسرع مما يتوقع مكتب نتنياهو بعد إجراء محادثات مع الوسطاء تركزت على مناقشة المقترح الاسرائيلي المعدل الذي يرى به البعض محاولة من نتنياهو تهدف الى منع التوصل الى صفقة وعرقلة المفاوضات.

عائلات الاسرى الاسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية سيطر عليهم حالة من التشاؤم في ظل تلاعب نتنياهو بهم وفق ما قالوا لذلك دعوا خلال تظاهراتهم المستمره بالشارع الاسرائيلي الى محاصرة نتنياهو داخل منزله حتى يتم التوصل الى صفقة تعيد أبنائهم كما طالب رئيس الحكومة الاسبق ايهود براك الى عصيان مدني يشل كافة نواحي الحياه داخل الكيان لوقف الحرب والإطاحة بنتنياهو وحكومتة التي وصفها بالمدمرة والفاشلة.

وتضمن المقترح المعدل شروط نتنياهو الجديدة بما في ذلك منع عودة المقاومين من جنوب قطاع غزة الى شمالة عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم وبقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر وتقديم ضمانات تتيح للكيان الإسرائيلي أستئناف عدوانها على غزة بعد المرحلة الاولى من الصفقة.

/انتهى/