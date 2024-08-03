استــشهاد أحد قادة القسام و4 آخرین فی قصف مسیّرة إسرائیلیة مرکبةً شمالی الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد شهود عيان في المدينة بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة كان يستقلها 5 شبان على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم ما أدى لاندلاع النيران فيها وتفحمها بالكامل واستشهادهم وتفحم أجسادهم.

في حين قال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن قواته قصفت مركبة فلسطينية تقل ما أسماها “خلية مسلحة” قرب مدينة طولكرم.

وأكد مدير مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم الدكتور أمين خضر: “ارتقاء 5 شهداء: شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وموجودون في مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم”.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال تكثف تحليقها في سماء مدينة طولكرم.

وذكر سكان محليون، أنه عند وصول الفلسطينيين وقوات الدفاع المدني إلى موقع السيارة المستهدفة لإخماد النيران، اقتحمت قوات الاحتلال محيط الموقع.

وعقب العملية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال موقع الاغتيال ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب، حيث عاينت المركبة والجثامين، ثم دفع بتعزيزات عسكرية ترافقها 4 جرافات مجنزرة.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تدمير واسعة في الشطر الغربي من المدينة، حيث دمر الاحتلال البنية التحتية ومركبات وممتلكات عامة في محيط مسجد المرابطين ومجمع المحاكم.

ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الشهداء وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواحهم.

كما نددت بجريمة الاغتيال التي وصفتها بالجبانة والبشعة وبدم بارد وحملت الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن استهدافهم.

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