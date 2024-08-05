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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م

خسائر اقتصادية فادحة لكيان الاحتلال وداعمية بسبب مقاطعة منتجاتهم فلسطينيا وعالميا

خسائر اقتصادية فادحة لكيان الاحتلال وداعمية بسبب مقاطعة منتجاتهم فلسطينيا وعالميا

في ظل اتضاح تأثير مقاطعة منتجات الدول والشركات الداعمة لكيان الاحتلال الصهيوني وأثرها المدمر على المصالح المستقبلية لهذه الاطراف، أصبحت مقاطعة بضائع كيان الاحتلال والدول الداعمة له من بينها أمريكا، سياسة معتمدة من قبل معظم الشعب الفلسطيني وعدد من دول العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رفع كفاءة المصانع المحلية الفلسطينية ونجاح حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية هي تعزيزٌ لوجود المنتج الوطني الفلسطيني في مقدمةِ المنتجات على رفوف المحلات التجارية بشكلٍ أكبر.

على خط المقاومة وفي ظل هذه المقاطعة يسارع عمال عدد من المصانع في الضفة الغربية بالعمل لساعاتٍ متواصلة لصناعة منتجات الالبان ومشتقاتها.. انتعاش السوق المحلي بالمنتجات الوطنية على حساب بضاعةِ الكيان الإسرائيلية وإقبال الفلسطينيين عليها بشكلٍ لافت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنعش سوق المصانع الفلسطينية، ما دفعهم إلى زيادة الإنتاجية والأيدي العاملة في مصانعهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1947189

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