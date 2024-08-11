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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٣ م

ايران تستقبل أول قافلة من زوار الاربعينية الباكستانيين

ايران تستقبل أول قافلة من زوار الاربعينية الباكستانيين

دخلت أول قافلة من زوار مراسم الاربعينية الباكستانيين الاراضي الايرانية عبر منفذ "ریمدان" الحدودي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي هذا الشان قال مدير عام الطرق والنقل البري في جنوب سيستان وبلوشستان "شهرام مباركي" : إن محطة "ریمدان" الحدودية جاهزة لاستضافة الزوار الباكستانيين وتزويدهم بالخدمات المناسبة.

وأضاف مباركي لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية : ان منفذ ریمدان يستقبل زوار الأربعينية للعام الثالث على التوالي.

واوضح، أنه دخل خلال العام الماضي حوالي 48 ألف زائر باكستاني اراضي البلاد عبر هذا المنفذ الحدودي، ومن المتوقع أن يسجل العام الجاري زيادة في اعداد هؤلاء الزوار الوافدين من باكستان للمشاركة في مراسم الاربعينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947387

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