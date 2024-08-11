البعثة الإيرانية تحصد 12 ميدالية ملونة في أولمبياد باريس 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن البعثة الإيرانية شاركت في منافسات أولمبياد باريس 2024 بـ 40 رياضياً ، وكانت نتيجة جهودهم الفوز بـ12 ميدالية، بينها 3 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

ويعد أولمبياد 2024 أفضل أداء للبعثة الإيرانية بعد لندن 2012 من حيث عدد الميداليات التي فازت بها. ومن حيث عدد الميداليات الذهبية، بعد لندن، إلى جانب أولمبياد سيدني 2000، وأولمبياد ريو 2016، وأولمبياد طوكيو 2020، تعتبر هذه الدورة من أفضل الدورات للبعثة الإيرانية.

أسماء الفائزين بميداليات إيران في أولمبياد 2024:

الميدالية الذهبية:

أرين سليمي - تايكوندو وزن 80 كجم

سعيد إسماعيلي – مصارعة رومانية وزن 67 كجم

محمد هادي ساروي – مصارعة رومانية وزن 97 كجم

الميدالية الفضية:

مهران برخورداري - تايكوندو وزن 80 كجم

ناهد كياني – تايكوندو وزن 57 كجم

علي رضا محمدي – مصارعة رومانية وزن 87 كجم

حسن يزداني – مصارعة حرة وزن 86 كجم

أمير حسين زارع– مصارعة حرة وزن 125 كجم

رحمان عموزاد - مصارعة حرة وزن 65 كجم

الميدالية البرونزية :

مبينا نعمت زاده - تايكوندو وزن 49 كجم

أمين ميرزازاده - مصارعة رومانية وزن 130 كجم

أمير علي أذاربيرا – مصارعة حرة وزن 97 كجم