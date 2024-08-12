إيران تتفق مع العراق لإرسال الزوار اسبوعيا بقطار طهران-كربلاء المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام للتخطيط وخدمات الركاب في السكك الحديدية عن اتفاق مع العراق لإرسال الزوار أسبوعيا بقطارات طهران-كربلاء المشتركة بعد الأربعين حسيني.

وقال السيد محسن طباطبائي مدير عام التخطيط وخدمات الركاب في شركة السكك الحديدية، إنه سيتم إرسال الركاب بالقطارات الداخلية إلى محطة الشلامجة وبعد العمليات الجمركية سيتم إرسالهم إلى البصرة بالحافلات. " وبعد ذلك يسافر الركاب من البصرة إلى محطة سكة حديد كربلاء بالقطارات العراقية المناسبة.

وذكر مدير عام التخطيط وخدمات الركاب في شركة السكك الحديدية: أن عملية عودة الزوار ستكون عكس العملية المذكورة، وسيتم إرسال قطار واحد من طهران إلى كربلاء بانتظام أيام السبت من كل أسبوع، وفي حال تزايد الطلب ,هناك إمكانية زيادة هذه القطارات موجودة.

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