مصر تهاجم وزراء إسرائيليين في يوم "خراب الهيكل"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام المقتحمون من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف برفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامنا مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.

وشددت مصر على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولى والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الارض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.

وأكدت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.

وكانت قد أفادت مراسلتنا الثلاثاء، باقتحام مجموعات من اليهود المتدينين، باحات المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"، وهي مناسبة دينية يهودية يستغلها المتشددون للاستفزاز وانتهاك المقدسات.

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