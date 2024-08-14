المستشار الثقافي الإيراني في البوسنة والهرسك: إيران تعد وجهة نقية ذات ثقافة غنية للسياح الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد حسين أنصاري، المستشار الثقافي الإيراني في البوسنة والهرسك، مشيراً إلى مستوى اهتمام السياح البوسنيين بالسفر إلى إيران: إن اهتمام السياح البوسنيين بزيارة المناطق السياحية في إيران يتزايد؛ وكما هو الحال في عام 2023، نظمت وكالة سياحة واحدة فقط من البوسنة والهرسك جولتين إلى إيران، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024، نظمت أربع وكالات سياحية ست جولات إلى إيران.

وأشار إلى العوامل التي تزيد من سفر السياح البوسنيين إلى إيران وأضاف: بحسب مديري وكالات السياحة، هناك عاملان رئيسيان لعبا دوراً في زيادة هذا الترحيب. أولاً، إلغاء إيران تأشيرات الذهاب للمواطنين البوسنيين، مما جعل السفر إلى إيران أسهل بكثير. ثانياً، تأثير رحلة نشطاء الفضاء الافتراضي من البوسنة إلى إيران وانعكاس الصورة الإيجابية لبلادنا في وسائل الإعلام والرأي العام في البوسنة.

وقال المستشار الثقافي الإيراني في البوسنة والهرسك: إن إجراء جولة إلى إيران يحقق ربحًا يصل إلى 25٪ لوكالاتهم. لكن ارتفاع تكلفة تذاكر الطيران وعدم وجود رحلات جوية مباشرة يشكلان أحد التحديات الرئيسية التي يواجهونها. ومع ذلك، فإن انخفاض سعر التكاليف داخل إيران ومن ناحية أخرى معرفة الوكالة التدريجية بسوقنا، قد أحدث توازناً في أسعار الجولات.

وقال أنصاري: يتم حاليًا تنظيم رحلات إلى إيران لمدة عشرة أيام بسعر يتراوح بين 1300 و1700 يورو، وهو أمر لا يمكن تحمله بالنسبة لجزء كبير من الشعب البوسني. تعد إيران وجهة نقية وجذابة تتمتع بثقافة غنية والعديد من المعالم التاريخية. تم تقييم جودة أماكن الإقامة والتنسيق الداخلي على مستوى عالٍ. ولكن هناك مشاكل بالنسبة للمواطنين الأجانب مثل حمل النقود وعدم الطابع الدولي لقوائم المطاعم.

وتابع: وجود بعض الإعلانات السلبية ضد بلادنا يعد أحد التهديدات التي تواجه تطوير سوقنا السياحي. إن الصورة غير الواقعية والسلبية التي تعكسها وسائل الإعلام الأجنبية عن إيران، ومن ناحية أخرى، فإن الالتهابات السياسية في الشرق الأوسط هي من بين التهديدات الرئيسية؛ لدرجة أنه يتسبب في بعض الأحيان في إلغاء بعض الرحلات إلى بلادنا، وهي حادثة شهدناها في أربع حالات هذا الربيع.

وفي النهاية، وفيما يتعلق بتقييمه لمستقبل السياحة الإيرانية في البوسنة، قال أنصاري: بالنظر إلى الاتجاه المتزايد الحالي وإذا تم تنفيذ الإصلاحات المقترحة، يمكن تصور مستقبل مشرق للسياحة الإيرانية في البوسنة. باعتبارها وجهة جذابة ومختلفة، تتمتع إيران بإمكانية عالية لجذب السياح البوسنيين، ومع التخطيط السليم، يمكن تطوير هذا السوق بشكل كبير.

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