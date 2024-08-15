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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:١٦ م

انتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صور

انتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صور

بدأ متطوعي لواء الخدمة الحسينية بالانتشاء إلى نقاطهم المتواجدة على للطريق التي يسلكها زائري الامام الحسين لتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ متطوعي لواء الخدمة الحسينية بالانتشاء إلى نقاطهم المتواجدة على للطريق التي يسلكها زائري الامام الحسين لتقديم الخدمات المتنوعة لهم، لا سيما ايواء الزوار وتوفير كافة الخدمات من مأكل ومسكن.

انتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صورانتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صورانتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صورانتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صور

رمز الخبر 1947524

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