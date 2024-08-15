انتشار لواء الخدمة الحسينية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين+ صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ متطوعي لواء الخدمة الحسينية بالانتشاء إلى نقاطهم المتواجدة على للطريق التي يسلكها زائري الامام الحسين لتقديم الخدمات المتنوعة لهم، لا سيما ايواء الزوار وتوفير كافة الخدمات من مأكل ومسكن.