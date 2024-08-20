السفير السعودي في طهران يعلن عن عودة مسجونين إيرانيين في السعودية قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع علي رضا محمودي، المدير العام لوزارة الخارجية، قضية إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في السعودية مع سفير السعودية في طهران.

وأكد عبدالله العنزي، سفير المملكة العربية السعودية، على العلاقات الطيبة بين البلدين، وأعرب عن أمله في عودة الحجاج الإيرانيين المسجونين قريباً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعائلتيهما.

وكان قد اعلن علي رضا بيكدلي، نائب المسؤول القنصلي بوزارة الخارجية، في وقت سابق بأن هناك حاليًا سجينين إيرانيين في المملكة العربية السعودية، أحدهما بتهمة الجرائم العامة والآخر للأنشطة الإعلامية (محمد خزائي)، في موسم الحج هذا العام.

ومؤخراً، تم إطلاق سراح السيد كاظم روحخش، أحد الحجاج الإيرانيين الذين تم اعتقالهم بعد أداء مناسك الحج في المدينة المنورة، وإعادته إلى البلاد.

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