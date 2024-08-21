شركة إيرانية تخترع كرسي متحرك مع إمكانية تعديل الارتفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مؤسس شركة "فرهاد دلسا سينيز" للصناعة والاختراعات الإيرانية أمير رضا قبادلو، كشفت عن اختراعه كرسي متحرك مع إمكانية تعديل الارتفاع يدويا أو كهربائيا حيث يوفر الكرسي سهولة الصعود والنزول وكذلك الوصول إلى الأماكن المرتفعة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ويساعدهم على التحرك باستقلالية بمفردهم.

وأضاف قبادلو أنه أجريت مباحثات مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية الإيرانية وفريق من سورية لمشاهدة هذا الكرسي الذي يعرض حاليا في احدى المعارض المحلية في إيران من اجل ابرام عقود مع شركات سورية او شرائه بشكل فردي من قبل من يحتاجونه.

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