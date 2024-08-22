ممثل الولي الفقيه في شؤون الجامعات يؤكد على تطوير التعاون العلمي والثقافي بين إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام مصطفى رستمي، خلال زيارته الأربعينية إلى العراق، بالمستشار الثقافي لبلادنا، مثمنا الجهود المبذولة في مجال التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي بين البلدين. مشدداً على ضرورة زيادة التبادل الطلابي بين البلدين واستغلال القدرات العلمية الإيرانية لتحسين المستوى العلمي للطلبة العراقيين.

وأشار رستمي إلى الخطط المستقبلية للهيئة التمثيلية للولي الفقيه في الجامعات إلى توسيع العلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات العراقية، ودعا المسؤولين إلى المتابعة المستمرة، لإيجاد المزيد من مجالات التعاون بين الجامعات الإيرانية والعراقية

كما قدم حجة الإسلام غلام رضا أباذري، المستشار الثقافي الإيراني في العراق، تقريرا عن الأنشطة الاستشارية الثقافية في مجال التعاون العلمي والثقافي بين إيران والعراق.

وأكد أن المستشارية الثقافية بذلت جهودا مكثفة لتطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، وفي هذا الصدد، نفذت عدة برامج بالتعاون مع الجامعات والمراكز العلمية العراقية.