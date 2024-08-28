إيران وتركمانستان توقعان على 4 وثائق للتعاون المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على وثائق التعاون بين إيران وتركمانستان في طهران ظهر اليوم (الأربعاء) بحضور رئيس بلادنا مسعود بزشكيان والزعيم الوطني لتركمانستان قربان قلي بردي محمدوف.

وتم في هذا الحفل التوقيع على أربع وثائق منها برنامج التعاون بين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان من عام 2024 إلى 2026 للسيد عباس عراقجي ورشيد مردوف وزيري خارجية البلدين وتوقيع مذكرة التوأمة بين ميناء أمير آباد في جمهورية إيران الإسلامية وميناء تركمان باشي في تركمانستان، تطوير تفاعلات الغاز بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة الغاز التركمانية المملوكة للدولة، وكذلك التوقيع على خطة العمل المشتركة بشأن تعميق و تطوير التعاون الجمركي بين البلدين من عام 2024 إلى 2026.

والجدير ذكره انه وصل الزعيم الوطني لتركمانستان قربان قلي بردي محمدوف إلى طهران صباح اليوم الأربعاء وكان في استقباله وزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانه صادق مالواجرد.

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