ميناء ساليانكا تعلن عن جهوزيتها لتطوير التعاون مع كبار تجار الحبوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن مجموعة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلن ميناء ساليانكا استعداده الرسمي للتعاون مع كبار تجار الحبوب، وذلك في سياق أن تجارة الحبوب تمثل أكثر من 60% من إجمالي النقل البحري لموانئ بحر قزوين.

وفقًا لمدير ميناء ساليانكا، تم إرسال أكثر من 1.6 مليون طن من الحبوب من موانئ أستراخان إلى الموانئ الشمالية لجمهورية إيران الإسلامية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده، وهو ضعف الكمية المرسلة نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: من أجل زيادة دوره الاستراتيجي في التفاعلات التجارية بين إيران وروسيا، قام ميناء ساليانكا باستثمار وشراء محطة حبوب تبلغ 33 ألف طن وبطاقة تحميل تبلغ 150 طنًا في الساعة.

ووفقا له، بدأ تشغيل هذه المحطة هذا الشهر ومن المتوقع أن يضاف حوالي 400 ألف طن من الحبوب إلى حجم التشغيل الحالي لهذا الميناء، ومن أجل استخدام هذه القدرة، فإن ميناء ساليانكا مستعد لتطوير التعاون مع كبرى شركات الحبوب والتجار وشركات الشحن وكذلك أصحاب سفن القطاع الخاص لنقل الحبوب.

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