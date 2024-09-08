تجارة إيران مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تبلغ 26.7 مليار دولار في 5 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس إدارة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الايرانية، محمد رضواني فر أن حجم تجارة إيران مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ 26.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الحالي (يبدأ في 21 مارس/آذار).

وقال محمد رضواني فر يوم الأحد إن التجارة بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الأشهر الخمسة الأولى بلغت 42.3 مليون طن بقيمة 26.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ في الوزن مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن صادرات إيران إلى هذه الدول بلغت 33.6 مليون طن، بقيمة 13.5 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 8٪ و16٪ في الوزن والقيمة على التوالي.

كما أشار إلى أن واردات إيران من دول منظمة التعاون الإسلامي بلغت 8.7 مليون طن، بقيمة 13.2 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 18٪ و15٪ في الوزن والقيمة على أساس سنوي.

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