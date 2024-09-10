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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٣٩ م

ربط شبكة الكهرباء الايرانية الروسية عبر أذربيجان قريبا

ربط شبكة الكهرباء الايرانية الروسية عبر أذربيجان قريبا

أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، أنه سيتم ربط إيران بشبكة الكهرباء الروسية عبر أذربيجان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي، أنه سيتم ربط إيران بشبكة الكهرباء الروسية عبر أذربيجان، وقال: "مشروع مزامنة شبكة الكهرباء للدول الثلاث المكونة من إيران وأذربيجان وروسيا، وهو مشروع من المتوقع تنفيذه في المستقبل القريب".

وقال مشهدي: «سيتم تنفيذ مشروعين لربط إيران بشبكة الكهرباء الروسية. الأول سيتم عبر جمهورية أذربيجان. وقال "مشروع التزامن مع أرمينيا وجورجيا مدرج على جدول أعمالنا".

كان العراق أول دولة مجاورة تمت مزامنة شبكتها الكهربائية الوطنية مع شبكة الكهرباء الإيرانية في نوفمبر 2019.

/انتهى/

رمز الخبر 1948380

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