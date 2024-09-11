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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٣٩ م

ايران والبرازيل يؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني

ايران والبرازيل يؤكدان على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني

اكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، في لقاء مع المساعد الخاص لرئيس البرازيل، على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي أكبر أحمديان، عقب المشاورات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى المشاركين في القمة الأمنية لمجموعة البريكس، بعد ظهر الأربعاء، في اجتماع مع سيلسو أموريم، المساعد الخاص لرئيس البرازيل، ركز على تطوير وتعميق التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، والتجاري والعلوم والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة وكذلك التعاون ضمن مجموعة البريكس.

رمز الخبر 1948415

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