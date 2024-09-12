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١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٥٣ م

الرئيس الايراني يضع اكليل الزهور عند قبر الرئيس العراقي الرحل جلال طالباني

الرئيس الايراني يضع اكليل الزهور عند قبر الرئيس العراقي الرحل جلال طالباني

حضر الرئيس الايراني، في بداية زيارته لمدينة السليمانية عند قبر المغفور له جلال طالباني الرئيس العراقي الراحل، ليضع اكيلا من الزهر على قبره تحيه له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الى مدينة السليمانية اليوم الخميس وفي اليوم الثاني من زيارته للعراق.

وكان في استقبال الرئيس بزشكيان لدى وصوله الى السليمانية، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق بافل طالباني.

وحضر رئيس الجمهورية بداية عند قبر المغفور له جلال طالباني الرئيس العراقي الراحل، ليضع اكيلا من الزهر على قبره تحيه له.

واستمرار لزيارته للسليمانية، سيعقد الرئيس بزشكيان لقاء مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني واعضاء الاتحاد.

وكان بزشكيان قد زار اليوم أربيل ايضا والتقى فيها رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ورئيس وزرائه مسرور بارزاني وكذلك زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني وقادة الاحزاب والمجموعات السياسية باقليم كردستان العراق.

رمز الخبر 1948436

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