انطلاق المؤتمر الإعلامي لدول بريكس في موسكو بحضور وكالتي مهر وإيرنا وصحيفة طهران تايمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق في موسكو المؤتمر الإعلامي لأعضاء مجموعة بريكس الذي استضافته وكالة تاس الروسية للأنباء وبحضور وكالتي أنباء مهر وإيرنا وصحيفة طهران تايمز الإيرانية.

كما يحضر في العاصمة الروسية، في الاجتماع الإعلامي لمجموعة بريكس، كبار مديري وسائل الإعلام في الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

وبدأ الاجتماع برسالة فيديو من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكلمة نائبه سيرغي ريابكوف. واعتبر وزير الخارجية الروسي لافروف في رسالته، أن العمل المهني لوسائل الإعلام والصحفيين مهم وضروري في إحياء عالم متعدد الأقطاب والعلاقة بين الدول على أساس المساواة في الحقوق.

وفي إشارة إلى قمة بريكس التي ستعقد مطلع نوفمبر المقبل في مدينة كازان الروسية، أعلن وزير خارجية روسيا عن طلب أكثر من 30 دولة جديدة للانضمام إلى بريكس وقال: إن طلب هذه الدول قيد الدراسة من قبل الخبراء.

كما تشارك وكالة مهر للأنباء ووكالة أنباء إيرنا وصحيفة طهران تايمز الإيرانية في الاجتماع الإعلامي لدول بريكس.

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