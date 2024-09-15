الرئيسان التنفيذيان لوکالتي "مهر" و"تاس" يوقعان مذكرة تعاون على هامش القمة الإعلامية لدول بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع "محمد مهدي رحمتي" الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية الإيرانية، و"أندري كيندراشوف" الرئيس التنفيذي لوكالة تاس للأنباء، مذكرة تفاهم على هامش قمة بريكس الإعلامية.

وبموجب بنود هذه الاتفاقية، منح الطرفان بعضهما البعض حق استخدام الأخبار المكتوبة لوكالاتهما الإخبارية، كما اتفقا على شروط الزيارات المتبادلة لموظفيهما من أجل تبادل الخبرات في مجال الصحافة والتسويق وأحدث التقنيات لتسهيل امر نقل المعلومات.

وتنص مذكرة التفاهم هذه أيضًا على أن كل طرف سيدعم الصحفيين وممثلي الطرف الآخر.

وتستضيف مدينة موسكو، عاصمة روسيا، القمة الإعلامية لمجموعة دول "بريكس" في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر. ويحضر هذا الاجتماع مدراء ومسؤولون إعلاميون مهمون وبارزون من الدول الأعضاء في بريكس أو الدول التي تتقدم بطلب للانضمام إلى بريكس.

وكالة تاس للأنباء هي الجهة المنظمة للقمة الإعلامية لدول بريكس.

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