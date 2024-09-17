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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ م

حزب الله: نحمّل العدو الصهيوني المسؤولیة الکاملة عن عدوانه الإجرامي على لبنان

حزب الله: نحمّل العدو الصهيوني المسؤولیة الکاملة عن عدوانه الإجرامي على لبنان

حمل حزب الله لبنان في بيانه الثاني مساء اليوم الثلاثاء العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي على لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حزب الله في بسانه الثاني اليوم: بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.‏

واضاف: إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة.‏

واكد الحزب ان هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.‏

رمز الخبر 1948613

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