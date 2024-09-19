بزشكيان: توسيع التعاون بين الدول المستقلة يحبط المؤامرات التي تحاك ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى رئيس بلادنا الدكتور مسعود بزيكيان بالسيد رامون بلاسكيز، وزير النقل الفنزويلي، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة في هذا البلد في خدمة الشعب الفنزويلي.

وأوضح: نظام الهيمنة وعلى رأسه الولايات المتحدة يبحث دائما عن مؤامرة لخلق الفتنة في الدول المستقلة لتحقيق مصالحه.

واعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحل الأكثر فعالية ضد هذه المؤامرات الأمريكية هو تعزيز اللحمة الداخلية للدول والخدمة المخلصة والصادقة للحكومات وأضاف: عندما ترى شعوب بلداننا أن حكوماتها يفعلون كل ما بوسعهم لخدمتهم، فإن محاولات الأميركيين في بث الفتنة لت تجدي نفعا.

ودعا بزشكيان إلى إيمان الناس الصادق بالنوايا الصادقة وعمل حكوماتهم لتكون بمثابة أهم قوة للدول المستقلة والحرة وقالوا: إن التعاون وتبادل القدرات والخبرات والإنجازات بين الدول الحرة والمستقلة هو أمر مهم آخر. العمل الذي ينبغي القيام به معًا يمكن أن يساعد في تحييد مؤامرات وخلافات نظام الهيمنة ضد بلداننا.

وأعلن الرئيس الإيراني دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعضوية فنزويلا في مجموعة البريكس، وقال: "آمل أن تعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في أقرب وقت ممكن وأن يتم التوصل إلى تفاهمات تشغيلية جيدة فيها من أجل مصلحة البلدين والأمة". وستواصل إيران وفنزويلا تعزيز وتقوية التعاون والعلاقات بينهما.