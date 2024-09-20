سفير إيران في العراق يناقش مع ممثل الاتحاد الاوروبي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كاظم ال صادق، خلال لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر، والذي جرى في سفارة بلادنا في بغداد، إن العقوبات الأوروبية الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علامة أخرى على المعايير المزدوجة للغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واعتبر ال صادق، في الوقت الذي انتقد فيه إرسال الدول الغربية للأسلحة على نطاق واسع إلى الكيان الصهيوني، استمرارا لجرائم إسرائيل ضد الغرب.

كما أكد سفير بلادنا في العراق بخصوص التصريحات والاتهامات غير اللائقة التي أطلقها الغربيون مؤخرا ضد إيران أن هذه التصريحات هي نتيجة معلومات كاذبة ومضللة.

وفي هذا اللقاء، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر، أثناء ترحيبه بالزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان إلى العراق، أن السلام والاستقرار في العراق والمنطقة هو الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي.

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