سفير إيران لدى الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يضع حدا للأنشطة الشريرة للكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن حول سوريا: إن الهجمات الإرهابية الوحشية التي استهدفت القتل الجماعي للمدنيين الأبرياء في لبنان على يد الكيان الإسرائيلي على يومي 17 و18 سبتمبر، كما تم تنفيذها في جزء من سوريا، هو انتهاك واضح للقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية المروعة وتطلب من مجلس الأمن إدانة الكيان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء أنشطته الشريرة في المنطقة.

وقال إيرواني أيضًا عن سوريا: نحن متمسكون بشدة بالحل السياسي للأزمة السورية. إن أي حل يجب أن يحترم بشكل كامل سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وينهي الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأمريكية، ويمنع استغلال الولايات المتحدة للموارد السورية، وينهي الدعم الإسرائيلي والأمريكي المستمر للجماعات الإرهابية.

وأوضح: أن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون سياستهم الفاشلة المتمثلة في فرض عقوبات أحادية وغير إنسانية ويستخدمونها فعلياً كأداة للعقاب الجماعي للشعب السوري.

وأضاف السفير الإيراني: كما قلنا من قبل، يجب إلغاء هذه الأعمال الضارة كالتزام قانوني وضرورة أخلاقية، لأنها لا تسبب إلا المصاعب وتمنع تحسن سوريا.

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