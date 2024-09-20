إيران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على مبنى سكني في منطقة مكتظة بالسكان في بيروت، والذي أدى إلى استشهاد وجرح العديد من الأشخاص بينهم مواطنون عاديون ونساء وأطفال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الغارة الجوية الوحشية والخبيثة التي شنها الكيان الصهيوني على بيروت بعد وقت قصير من العمل الوحشي والإرهابي الذي قام به هذا الكيان المجرم في القتل الجماعي للشعب اللبناني من خلال استغلال وسائل الاتصال، هو انتهاك صارخ لقواعد وأنظمة القانون الدولي وأيضاً سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه الوطني ومن الضروري أن يدينه المجتمع الدولي بأشد العبارات.

وأضاف: لا شك أن الكيان الصهيوني، خلافاً لرغبة أغلبية حكومات وشعوب العالم بضرورة وقف إطلاق النار، يسعى إلى تأجيج التوتر وتوسيع جغرافية الحرب والصراع في المنطقة، ومثل هذه السياسة الخبيثة تشكل تهديدا واضحا وكبيراً للسلم والأمن الدوليين.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية دعم وتضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحاسم مع شعب وحكومة ومقاومة لبنان، وقال: إن لبنان حكومة وشعبا ومقاومة، على الرغم من الهجمات الوحشية الأخيرة التي شنها الصهاينة، أثبت أنه لن يتوقف عن دعمه المشرف لشعب فلسطين الأعزل والمظلوم.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أمله في أن تغتنم الدول والحكومات الداعمة للسلم والأمن الدوليين فرصة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف آلة القتل الجماعي التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وأيضاً الدول الأخرى في المنطقة بما في ذلك لبنان وسوريا.

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