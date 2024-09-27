مصادر المقاومة: السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين بخير وفي مكان آمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفادت مصادر مطلعة في لبنان أنه لم يستشهد أي من كبار قادة حزب الله في العملية الإرهابية الوحشية التي نفذها الصهاينة مساء اليوم.

وأضافت هذه المصادر أن عملية الصهاينة مساء اليوم باءت بالفشل.

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