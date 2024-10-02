فيديو...لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية.