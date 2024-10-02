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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص

فيديو...لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية

فيديو...لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية.

تحميل 534 KB

رمز الخبر 1949154

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