https://ar.mehrnews.com/news/1949154/ ٠٢/١٠/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص رمز الخبر 1949154 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/١٠/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص فيديو...لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة لحظة هروب نتنياهو نحو الملجأ بعد الهجوم بالصواريخ الإيرانية. تحميل 534 KB رمز الخبر 1949154 کپی شد محتوى ذات صلة اللواء باقري: استهدفنا مراكز عسكرية فقط/على أمريكا أن تسيطر على هذا المجنون كنعاني: على الصهاينة أن يعلموا أن إيران تتصرف بحزم بناء على ما تقوله وزير الدفاع الايراني: إجراءاتنا ستكون شديدة جداً اذا قام الاحتلال بالرد اللواء موسوي: إذا استمر الكيان في ممارساته الشريرة، فسيتم تدميره بالكامل سمات ايران الاحتلال الاسرائيلي الصواريخ الايرانية
تعليقك