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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٣٩ ص

وزير الدفاع الايراني: إجراءاتنا ستكون شديدة جداً اذا قام الاحتلال بالرد

وزير الدفاع الايراني: إجراءاتنا ستكون شديدة جداً اذا قام الاحتلال بالرد

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد عزيز نصير زاده ان عملية الليلة الماضية كانت جزء فقط من القدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه العميد نصير زاده إن هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام واستخدمت فيها منتاجتنا الصاروخية.. ان هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني وكانت عملية ناجحة للغاية.

وأكد أن الأهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملانية بالكامل لا سيما الأهداف الاستخباراتية التي استخدمت لاغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

وأضاف أنه: إن تجرأ الكيان الصهيوني وقام بالرد، فإن إجراءاتنا ستكون شديدة جدا وسنستخدم تشكيلة أكثر تطورا من أنواع صواريخنا.

وأكد أن عملية الليلة الماضية هي جزء فحسب من القدرات الصاروخية الإيرانية وأن قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا إلى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الأكثر شدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1949147

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