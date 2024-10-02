اللواء باقري: استهدفنا مراكز عسكرية فقط/على أمريكا أن تسيطر على هذا المجنون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء محمد باقري الیوم الأربعاء: انتقمت القوات الجوية لحرس الثورة، للعديد من جرائم الکیان الصهيوني بعملياتها البطولية والشجاعة.

وذكر أن الشهرين الماضيين كانا أياما صعبة للغاية بالنسبة للشعب الإيراني ومحور المقاومة،قائلا: منذ اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، مع الطلب المتكرر من الأميركيين والأوروبيين وغيرهم، بضبط النفس حتى نتمكن من وقف إطلاق النار في غزة مررنا بفترة صعبة من ضبط النفس، لكن الکیان الصهيوني المجرم زاد من جرائمه بدعم وحتى الضوء الأخضر من الأميركيين وقاموا بمجزرة بحق شعب لبنان وخاصة المجاهد الكبير الشهيد السيد حسن نصر الله والعمید الشهيد نيلفروشان.

وصرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة: بفضل الله، تمكنت حرس الثورة من استهداف قواعد مهمة في الکیان الصهيوني بعمليته الصاروخية القيمة للغاية.

وأضاف اللواء باقري: حتى على الرغم من هذه الجرائم، التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمعايير اللازمة وتم ضرب القواعد العسكرية فقط.

وتابع: تم استهداف ثلاث قواعد جوية عسكرية رئيسية للكيان الصهيوني، بما في ذلك مقر الموساد وقاعدة نفاتيم الجوية والموقع الرئيسي لمقاتلات F35 وقاعدة حتسريم الجوية وقاعدة عملية اغتيال السيد حسن نصر الله والرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بغزة.

واضاف: في هذه العملية، لم يتم استهداف البنية التحتية الاقتصادية والصناعية للكيان الصهيوني والشعب، بينما كان ذلك ممكنا تمامًا.

وقال : إن حرس الثورة والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد تام للجوانب الدفاعية والهجومية والرد على تكرار هذا الهجوم من قبل الکیان الصهيوني الذي لقد جن جنونه ولا تسيطر عليه الولايات المتحدة وأوروبا .

وأضاف اللواء باقري: نأمل أن تتوقف أمريكا عن أسلوبها السابقة وتوقف هذا المجرم وتتحرك المنطقة نحو السلام.

واعلنت حرس الثورة الاسلامية في بيان له مساء امس الثلاثاء عن بدء الهجوم الصاروخي على كيان الاحتلال الصهيوني بدعم من الجيش ووزارة الدفاع وقد تمت الموافقة على هذه العملية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في البيان: استهدفنا قلب الأراضي المحتلة رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيدحسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

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