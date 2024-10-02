اللواء موسوي: إذا استمر الكيان في ممارساته الشريرة، فسيتم تدميره بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء موسوي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء تهنئته للشعب الإيراني ومجاهدي المقاومة، بعملية صادق 2: "بعد الأعمال الصهيونية غير القانونية للكيان في استشهاد اسماعيل هنية على ارض بلادنا وعدد من قادتنا فكان لا بد من الرد. لقد تحملنا مرارة ضبط النفس لفترة من الوقت، ولكننا رأينا انهم لايسيرون في الطريق الصحيح ولا بد أن يتلقوا رداً حاسماً.

وأضاف: بالتأكيد سندافع عن حقوقنا بكل قوة. لقد تلقوا الرد الليلة الماضية، وبعد هذا إذا ارتكبوا أي جريمة أو أذى على أي مستوى، فسنرد مرة أخرى.

وأكد القائد العام للجيش: "في هذه المرحلة من العملية كل الأهداف عسكرية، لكن إذا ارتكبوا أخطاء فقد نقرر تدمير البنية التحتية أيضا".

وقال أيضًا: “بارك الله في سلاح الجو التابع لحرس الثورة: نأمل أن يتلقى الكيان الصهيوني الرسالة اللازمة، وأن تتلقى الولايات المتحدة وداعموها الرسالة بأن إذا استمر الكيان في ممارساته الشريرة، فسيتم تدميره بأكمله.

وكانت هذه رسالة لهم ليعلموا أن عليهم التوقف عن قتل الأطفال والنساء الأبرياء في غزة ولبنان واحترام سيادة الدول الأخرى. وينبغي أن يكون لهذه الرسالة الردع اللازم لهم إذا فكروا بحكمة وكانت لديهم حسابات دقيقة.

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