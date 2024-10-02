كنعاني: على الصهاينة أن يعلموا أن إيران تتصرف بحزم بناء على ما تقوله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وحق الدفاع المشروع وحماية أمن وسيادة وسلامة أراضي إيران، لقد تصرفنا بحزم ضد المعتدين.

وأضاف: إن قدرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشجاعتها وقوتها وسلطتها الدفاعية، وعلى رأسها حكمة القائد الأعلى وحنكته وثباته، هي مصدر فخر لجميع الإيرانيين.

وأشار كنعاني: متمسكون باستقرار وأمن المنطقة وسنتحرك بقوة ضد المعتدين.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: على الكيان الصهيوني ومؤيديه أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصرف بشكل حاسم بناءً على ما تقوله.

وأوضح كنعاني: لن تمر أي خطوة غير مدروسة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها وأمنها القومي دون رد.

وقال: ثبت مرة أخرى أن أيادي إيران تستطيع أن تصل إلى أي نقطة تريدها.

وفي الختام قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: إن الوجه المستقبلي للمنطقة وغرب آسيا سيرسمه أصحاب المنطقة وليس الغزاة والمعتدين الذين لا جذور لهم ولا هوية.

/انتهى/