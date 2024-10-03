الخارجية الايرانية تستدعي سفيري ألمانيا والنمسا في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اعقاب الاجراء غير المقبول لالمانيا والنمسا في استدعاء رئيسي بعثتي الجمهورية الاسلامية الايرانية للاحتجاج على الرد المشروع والمسؤول والمؤثر لايران في معاقبة الكيان الصهيوني المعتدي، فقد تم استدعاء سفير المانيا ماركوس بوتسل وسفير النمسا ديتريش هايم إلى وزارة الخارجية كلا على انفراد.

واكد المدير العام لغرب اوروبا بوزارة الخارجية في الاستدعائين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عاقدة العزم بالكامل على الدفاع عن امنها مضيفا: ان اجراء القوات المسلحة الايرانية ياتي في اطار مبدأ الدفاع المشروع والمثبت في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبعد شهرين من ضبط النفس من اجل المساعدة على احلال الاستقرار والامن المستدامين في المنطقة.

وندد بالموقف الداعم لبعض الدول الاوربية للكيان الصهيوني وقال اننا نرى انه ان كانت الاطراف الاوروبية تتصرف بشكل مؤثر وفعلي بما في ذلك قطع المساعدات المالية والتسليحية للحد من ماكينة القتل والابادة الجماعية التي يستخدمها الكيان الاسرائيلي، لما كنا نشهد اليوم هكذا فجائع.

وقال سفيرا المانيا والنمسا، انهما سينقلان القضية الى سلطات بلديهما.