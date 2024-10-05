رافعيا صور الشهيد نصر الله واعلام فلسطين ولبنان.. مظاهرات حول العالم تنديدا بالعدوان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الأول، وانطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، تتواصل في دول عديدة غربية وإسلامية التظاهرات تنديداً بالعدوان، وتضامناً مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية بوحشية غير مسبوقة تطال البشر والحجر إضافة إلى الحصار اللاانساني، ومن ثم توسع العدوان الإسرائيلي الوحشي إلى لبنان.

واليوم السبت، يشارك الآلاف في مسيرة "فلسطين الحرة" والتي انطلقت من "راسل سكوير" في العاصمة البريطانية لندن متوجهةً إلى "وايت هول".

كما شهدت لندن مظاهرة ضخمة تضامناً مع فلسطين ولبنان، وطالبت الحكومة البريطانية بتوقف تسليح "إسرائيل".

وفي فيديو آخر للمظاهرة تظهر صورة الشهيد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، والذي استشهد بغارات عنيفة على مركز الحزب، في ضاحية بيروت قبل أسبوع.

وتجمع عشرات المتظاهرين خارج محكمة "أولد بيلي كراون" في لندن أيضاً، لإظهار التضامن مع ريتشارد بارنارد، المؤسس المشارك لمنظمة العمل الفلسطيني، الذي واجه جلسة استماع في المحكمة بتهم تتعلق بنشاطه المؤيد لفلسطين.

وفي فرنسا انطلقت تظاهرة اليوم مؤيدة لفلسطين بقيادة عدد من أعضاء حركة فرنسا أنسوميس - La France Insoumise.

وقال جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا غير الخاضعة" خلال التظاهرة: "أيها السيدات والسادة، أشعر مثلكم بالحزن والإهانة بسبب الانتماء إلى أمة كان ينبغي أن يدفع تاريخها بأكمله إلى جانب المضطهدين الذين يعانون من الإبادة الجماعية في غزة".

العاصمة السويدية ستوكهولم، شهدت تظاهرات حاشدة ضد العدوان الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

أما في اليونان، فقد شارك جنود من الجيش اليوناني في المظاهرات ضد ما أسموه "الحروب الإمبريالية"، مطالبين بفك ارتباط اليونان الكامل بمذابح "إسرائيل" والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وتضامناً مع فلسطين ولبنان.

وبعد مرور عام على الإبادة في غزة، تظاهر الآلاف في نيويورك الأميركية جنباً إلى جنب مع ملايين آخرين في جميع أنحاء العالم.

وقامت مدينة نيويورك بالتعبئة بقوة لإحياء ذكرى مرور عام على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة والدفاع عن فلسطين ولبنان ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي طوكيو عاصمة اليابان، فقد شهدت تظاهرة اليوم، ردد فيها المشاركون عبارات: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين!"، و "وسنضحي بأرواحنا ودمنا من أجلك يا فلسطين".

كما شهدت إيطاليا تظاهرة مؤيدة لفلسطين ولبنان، وطالب المشاركون فيها بالحرية لغزة ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

هذا وتظاهر الآلاف في العاصمة التونسية اليوم، دعماً للمقاومة في لبنان وفلسطين، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي.

وحمل المشاركون في التظاهرة أعلام فلسطين ولبنان، ورايات حزب الله والمقاومة الفلسطينية، كذلك حملوا صور الشهيد السيد حسن نصر الله، وقادة المقاومة الفلسطينية وشهداءها.