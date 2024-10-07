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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م

في الذكرى السنوية؛

الخارجية الايرانية: طوفان الأقصى نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الصهيوني

الخارجية الايرانية: طوفان الأقصى نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الصهيوني

اكدت وزارة الخارجية الايرانية، في بيان لها اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى، أن طوفان الأقصى كان نقطة تحول في تاريخ النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اصدت بيان اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى.

واكد الخارجية الايرانية في بيانها ان طوفان الأقصى كان نقطة تحول في تاريخ النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضد 8 عقود من الإبادة والقتل والتمييز.


ولفتت وزارة الخارجية إلى ان "إسرائيل" أصبحت اليوم منبوذةً في العالم أكثر من أي وقت مضى ومحاسبة الكيان المجرم تحوّلت إلى مطلب دولي.

واكدت وزارة الخارجية الايرانية ان استشهاد شخصيات منها السيد نصر الله وإسماعيل هنية خسارة كبيرة لكنه يعزز صمود الشعب الفلسطيني.

رمز الخبر 1949350

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