وفد ايراني يتوجه إلى الصين للمشاركة في الاجتماع السنوي لجمعية الصداقة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفدا من جمعية الصداقة الإيرانية الصينية برئاسة علاء الدين بروجردي، رئيس هذه الجمعية، سيغادر طهران متوجها إلى بكين مساء الأربعاء ، بناء على دعوة رسمية من يانغ ون مينغ، رئيس جمعية الصداقة الصينية مع الدول الأخرى.

هذا الوفد المكون من 10 أعضاء يتكون من الرئيس والنائب الأول لرئيس الجمعية ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء بعض اللجان الستة للجمعية في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى بكين، للمشاركة في الاجتماع المشترك الخامس عشر لجمعية الصداقة الإيرانية الصينية التي سيستضيفها الجانب الصيني هذا العام

وعقد الاجتماع السنوي المشترك الرابع عشر لجمعية الصداقة الإيرانية الصينية العام الماضي في طهران.