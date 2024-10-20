أبو عبيدة يشيد بعملية البحر الميت.. عزّزت آفاق الجبهة الأردنية الواعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، على عملية البحر الميت، التي نفذها الشابان الأردنيان حسام أبو غزالة وعامر قواس، وأقرّ "جيش" الاحتلال بإصابة جنديين إسرائليين فيها.

وأكّد أبو عبيدة، في تصريحات نقلها موقع "القسّام"، أنّ قيادة القسّام تلقت تقارير عملية البحر الميت اللافتة بفخرٍ بالغ كعمليةٍ جريئة بطولية عززت من جديدٍ "آفاق الجبهة الأردنية الواعدة".

وأضاف الناطق باسم جناح حركة حماس العسكري أنّ "الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى، وسيظلان نموذجاً ملهماً لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة".

ونشرت القسّام صوراً قام الشهيدان بالتقاطها لحاجز عسكري إسرائيلي، خلال عملية رصدهما للمكان الذي نفذا فيه العملية.