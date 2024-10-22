برلماني إيراني: جميع المراكز العسكرية الصهيونية تقع في مرمى صواريخنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علاء الدين بروجردي، على هامش مراسم تأبين الشهيد يحيى السنوار في مكتب حماس بطهران: لا شك أن استشهاد السنوار له تأثيره على جبهة المقاومة. ولكن تأثيره سيكون إيجابيا ويسبب المزيد من الاقتدار. وشاهدنا مقتل أحد القادة العسكريين للكيان الصهيوني في هذه المدة القصيرة. هذه بداية العمل والمسار الذي اتخذه الكيان الصهيوني لاستشهاد قادة جبهة المقاومة منهم اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله ويحيى السنوار والشهيد نيلفروشان، لن يترك اثرا سلبياً على جبهة المقاومة بل حماس ستصبح أقوى من قبل.

وأضاف: "اليوم مسيرات المقاومة وصلت الى منزل رئيس وزراء الاحتلال الملعون، وهذا يدل على أن هذه القوة زادت ولا شك أن تأثير استشهاد السنوار سيؤدي إلى مزيد من الاقتدار لجبهة المقاومة".

وقال بروجردي: لقد أعلنا مرتين خلال عمليتي الوعد الصادق 1 و2، وكذلك وزير خارجية بلادنا ايضا اعلن بانه اذا اخطأ الصهاينة، فالرد سيكون أكثر جدية.

وتابع القول: "العالم كله يعلم أن جميع المراكز العسكرية الصهيونية تقع في مرمى صواريخنا، وإذا أخطأوا فسيكونون الخاسرين الرئيسيين".

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